عبدالرحمن العويـس: رؤية محمد بن راشد جعلت الإمارات القـلب النابض بالمستـقبـل

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مقاليد الحكم في إمارة دبي هي مناسبة للاحتفاء بقائد ملهم يتمتع بكاريزما مؤثرة كانت وما زالت إنجازاته ملء السمع والبصر رجل دولة بإمتياز رفع سقف الطموحات وفتح أمام شعبه أبواب الإبداع والابتكار ويسر له سبل النجاح وأرسى سموه مدرسة متفردة في القيادة والإدارة أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد.

وقال معالي العويس - في تصريح له بهذه المناسبة اليوم - إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت الإمارات القلب النابض بالمستقبل وملتقى العالم وأيقونة التسامح وأرض الفرص وعاصمة اللامستحيل وأضحت تمثل منارةً للأمل في المنطقة وصانعةً للتغيير الإيجابي ووجهة مفضلة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الخلاقة وتحسين جودة الحياة" .

وأضاف : " نعم إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كيف لا وهو من تخرج من مدرسة الآباء المؤسسين " زايد وراشد " طيب الله ثراهما بتفوق واقتدار وامتياز وها هو يكمل المسيرة على خطاهم .

وتابع معالي العويس " في كل مرة يترأس سموه الجلسة الحكومية وحتى في أصعب مراحل الجائحة أجده بالروح الحماسية والمتفائلة والإيجابية نفسها وبمستوى الطموح والإصرار نفسه على التحدي لتحقيق الأهداف الكبرى، لأن سموه قائد ينتمي إلى المستقبل ويعمل على الحاضر بفكر وبصيرة جعلت من الإمارات قصة نجاح ملهمة تستحق الاحتفاء بتجربتها كدولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها التي تجسدها وثيقة مبادئ الخمسين لتنتقل معها الإمارات إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية المستدامة وهي لا تتوانى عن نقل تجربتها ومسيرة تطورها وازدهارها للعالم".



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