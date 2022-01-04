«دبي القضائي» يعلن عن ساعات العمل الرسمي الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد دبي القضائي عن ساعات العمل الرسمي، وذلك تماشياً مع نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي تم اعتماده على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقرّ المعهد بدبي، من الـ7:30 صباحاً حتى الـ3:30 مساءً، وذلك من الاثنين إلى الخميس، ومن الـ7:30 صباحاً حتى الـ12:00 مساءً يوم الجمعة.

ويؤكد المعهد التزامه الدائم بنشر الوعي القانوني والقضائي بين أوساط المجتمع، وتسخير كافة موارده المهنية والمادية في سبيل ذلك، إلى جانب تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني ممكن، بالترافق مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة.

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