صندوق خليفة يعلن الشركات الفائزة المختصة بالتكنولوجيا الزراعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجامعة فاخينينجن وكاتاليست أول إصدار من مشروع «ليفل أب»، الذي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو والوصول إلى آفاق جديدة. وشهدت أول نسخة من البرنامج اختيار 10 شركات ناشئة للمشاركة في 5 أسابيع من التدريب المهني والتوجيه، ومن ثم المنافسة بعرض أفكارها الريادية والتي اختتمت بالإعلان عن فوز شركتين متخصصتين في التكنولوجيا الزراعية، وهما «سيركا بايوتيك» لحلول إدارة مخلفات الغذاء، و«كود ثري فورتين تكنولوجيز»، وهي شركة تساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وقالت علياء المزروعي، مستشار مكتب الرئيس، دائرة التنمية الاقتصادية: نهنئ «سيركا بايوتيك» و«كود ثري فورتين تكنولوجيز» بالتفوق في هذه النسخة من «ليفل أب»، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لتوفير نظام بيئي كامل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للحصول على فرص جديدة ومواصلة التميز في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأكدت أن جائحة كورونا أسفرت عن تغيير قواعد تأسيس المشاريع وإدارتها وفرضت سبلاً جديدة للابتكار للحفاظ على تنافسيتها وتحفيز النمو، موضحة أن هذه المشاريع تحتاج إلى المساعدة في التعامل مع هذا الوضع غير المألوف.

ويؤمن برنامج «ليفل أب» وصولاً سلساً إلى أسواق جديدة، وتكنولوجيات جديدة، وخبرات عدة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يؤدون معاً دوراً جوهرياً للاقتصاد في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن «سيركا بايوتيك» و«كود ثري فورتين تكنولوجيز» تعدان شركتي تكنولوجيا زراعية تعملان على المساعدة في حل بعض من أكثر المشاكل المتعلقة بالزراعة إلحاحاً.

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