لطيفـــة بنت محمد: رؤى محمد بن راشد وضعت الإمارات في الصدارة عالمياً

المصدر: وام

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وضعت الإمارات على الصدارة العالمية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد في كلمة لها بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم بإمارة دبي: " يسعدنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة .. وسيبقى 4 يناير تاريخ وطن محفورا في أعماقنا".

أضافت سموها: " إننا على يقين كامل برؤية سموه المبدعة والصادقة الحالية والمستقبلية وتوجيهاته السديدة التي وضعت الامارات ودبي على خارطة التفوق والتميز والإبداع الحضاري العالمي وتبقى الصدارة والرقم 1 شعار الجودة والتميز والتفوق لمسيرة امتدت 16 عاما من قبس أنار الطريق لدولة احتلت الصدارة خلالها بلا منافس وأضحت مرجعية العالم في التطور والنماء والاستدامة.

وقالت: " إننا و نحن نحتفل بمرور تلك السنوات العامرة بجليل و درر الأعمال نعي تماما وبقناعات راسخة وثابتة بأنك يا صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسخت مدرسة قيادية فذة و متفردة أرست قواعد الإنجاز العصري المتكامل تميزت بمبادئ حضارية مطوقة بقيم إنسانية خالصة وأطر تنموية عمادها ومحور ارتكازها الإنسان لبناء وطن اليوم والغد المشرق إن شاء الله".

وأكدت سمو الشيخة لطيفة أن إنجازات وإبداعات سموه لا تقتصر على تلك التي تخدم المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة فحسب بل كانت كالشمس التي أشرقت في كل المناحي عبر مبادرات محلية وعربية وعالمية شكلت منظومة متجانسة من الأعمال الإنسانية والتنموية الاقليمية والعالمية.

وقالت :" إن 4 يناير تاريخ له صدى عميق شكل وبلور في أعماقنا جميعا علامات مضيئة للغد والمستقبل المشرق إن شاء الله وستبقى دبي والإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى والوالد القائد المعلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطن العزة والكرامة ".. واصفة سموه بأنه قائد استثنائي حقق الريادة و الأمان لإسعاد شعب الامارات الوفي.

و أشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد في ختام كلمتها إلى أن الطفولة و الأسرة و الأمومة و المرأة الإماراتية جميعهم يثمنون جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم وتعزيز أطر الاستدامة والأمن والأمان لمستقبل أكثر إشراقا ونحن نستقبل الخمسين الجديدة بقوة وإرادة وعزيمة إن شاء الله .

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