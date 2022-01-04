طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مغبر أحياناً مع أمطار خفيفة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 60 كم/ س أحياناً .. و الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:39 والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:31 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 80 45

دبي 23 18 75 40

الشارقة 22 15 75 40

عجمان 23 17 80 45

أم القيوين 23 18 80 40

رأس الخيمة 22 18 75 40

الفجيرة 23 19 65 25

العين 19 14 65 30

ليوا 19 14 85 35

الرويس 19 15 80 45

السلع 20 14 80 45

دلما 19 16 75 50

طنب الكبرى 21 16 80 45

طنب الصغرى 21 16 80 45

أبو موسى 21 16 80 45 .





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