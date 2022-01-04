استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة في أبوظبي والظفرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي من الغرب في طبقات الجو العليا، استمر اليوم هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا على منطقة الظفرة والعين والعاصمة أبوظبي ودبي.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العراد في العين كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على بوحمرا وبوحصا وليوا ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى أبوظبي وما حولها وكانت غزيرة على العجبان.

كما شهدت مناطق الظاهر وطريق بدع بنت سعود وناهل والهير في العين سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وعلى فترات متقطعة، وكانت متوسطة على مطار الفجيرة وخفيفة على مطاري أبو ظبي وآل مكتوم، كما هطلت أمطار متوسطة على جزيرة دلما والسمحة وجزيرة ياس ومدينة شخبوط ومدينة خليفة في أبو ظبي، وكانت غزيرة على طريق دبي ـ العين وطريق أبو ظبي ـ العين.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على طريق سويحان ـ الساد، ومتوسطة في منطقة اكسبو بدبي وجبل علي وسيح شعيب.

واستمر طقس اليوم "الثلاثاء" غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تخللته السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأربعاء غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، قد سرعتها تصل إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وسُجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 5.4 درجات مئوية عند الساعة 06:15 صباحا.

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