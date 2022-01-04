سيف الشامسي: 70 % نسبة التوطين في القطاع المحلي بشرطة الشارقة 2021

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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ثمن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن توفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل، ضمن موازنة الدوائر الحكومية 2022، والتي تضاف إلى سجل سموه الحافل بمكرمات الخير التي تقود المواطن إلى المستقبل المشرق، الأمر الذي يعكس مدى احتواء وحرص سموه على توفير حياة كريمة لمواطني الإمارة، ويسهم بالتالي في استقرارهم.

توجيهات

وأضاف اللواء سيف الشامسي أن توجيهات حاكم الشارقة تصب في تنمية مجتمع دولة الإمارات عامةً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، فالتوطين هو إحدى دعائم التنمية الشاملة، ومن الواجب أن يكون للمواطن دور ومسؤولية في بناء واستمرار المسيرة التنموية، من منطلق الانتماء والولاء للوطن.

حرص

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التوطين، وإتاحة الفرص للأبناء المواطنين للقيام بدورهم في المشاركة في دفع عجلة التطور والنماء التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون استكمالاً لعملية التوطين التي بدأت منذ العام الماضي 2021، حيث بلغ إجمالي مؤشر التوطين على مستوى شرطة الشارقة نسبة 75.97% ، فيما بلغت نسبة التوطين المحلي 70% ، بواقع 100% للوظائف القيادية، و99% للوظائف الإشرافية، و 66% للوظائف التنفيذية، و45 % للوظائف التخصصية.

وأشار قائد عام شرطة الشارقة إلى الحرص في تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السامية في الاستعداد للمرحلة المقبلة في عملية التوطين بالتنسيق والتعاون المثمر مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة.

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