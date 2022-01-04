تحويل خدمات مركز تقييم «كوفيد 19» في مستشفى العين إلى «مركز المؤتمرات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة خدمات صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحويل خدمات مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مستشفى العين إلى مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات.

وقالت: إن على جميع الحالات الإيجابية لفيروس «كوفيد 19»، والمخالطين زيارة مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات، الحالات الإيجابية من خلال البوابة رقم 7، والمخالطين عبر البوابة رقم 3

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