قائد فذ ورؤية استثنائية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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أكّد الباحث في العلاقات الدولية، والمحلل السياسي، محمد علي فزاري، أنّ إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واضحة للعيان وتتحدث عن نفسها، مشيراً إلى أن رؤية سموه حوّلت إمارة دبي إلى وجهة عالمية وأكثر مدن العالم نمواً وتطوراً وجذباً للاستثمارات في المنطقة.

وأشار فزاري إلى أنّ أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وضعت دبي في مصاف مدن العالم الكبرى، موضحاً أنّ إنجازات سموه تنبئ عن قائد فذ استطاع ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات ووضعها في مصاف دول العالم، وخلق نموذج فريد يفخر به كل العرب، فضلاً عن منافسة الدول المتقدمة في كل المجالات، إلى أن أصبحت دولة الإمارات مقصد المستثمرين من كل دول العالم.

وأوضح فزاري أنّ اهتمام سموه بالإبداع والابتكار وطرح المبادرات، جعله في مقدمة القادة بطرح الأفكار البناءة التي لا تهدف لخدمة مواطني الدولة فقط، بل تتعدى ذلك لخدمة الإنسانية جمعاء.

وأبان فزاري أنّ مشاريع استكشاف الفضاء تظل رائدة المبادرات التي أطلقها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ليجعل دولة الإمارات إحدى الدول القليلة الرائدة في مجال الفضاء، لتكون الإمارات الدولة الأولى عربياً في دخول استكشاف كوكب المريخ من خلال مسبار الأمل. وأضاف أنّ كل هذه المبادرات فتحت المجال واسعاً أمام الشباب العربي الطامح وتشجيعه على البحث والدراسة في علوم الفضاء، مردفاً: «كل هذه القفزات ما كان لها أن تحدث لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات».

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