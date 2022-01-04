خبراء روس: إنجازات متواصلة

المصدر: (موسكو - فهيم الصوراني)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد خبراء روس بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكدوا أنها زاخرة بالإنجازات.

واعتبر الخبير في الشؤون الشرق أوسطية، سيرغي بيرسانوف، أن جذور النهضة التي تعيشها وتتميز بها إمارة دبي تكمن في وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مصلحة الناس والبلاد على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن رؤى وأفكار وخطط سموه وضعت الإمارة في مصاف المدن الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم.

وأوضح بيرسانوف، أن مسيرة الـ 16 عاماً من العطاء تعتبر بمثابة رحلة لا تتوقّف من تحقيق الإنجازات الاستثنائية والتي أنجزت في وقت قياسي، وسابقة في تاريخ التطور المتسارع ومتعدد الاتجاهات والأهداف على مستوى العالم.

وأضاف بيرسانوف، أن تجربة إمارة دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في التطوير والعصرية تلقى اهتمام وإعجاب الباحثين الروس في مراكز الدراسات التي تعني بالتجارب الريادية في العالم، بما فيها معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إذ تستحوذ على اهتمام الباحثين والطلاب.

من جهته، قال الخبير في العلاقات الروسية العربية، أندريه أونتيكوف، إن تحول دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أفضل الوجهات الاستثمارية والاقتصادية للروس، يدل على الجاذبية الاستثنائية للإمارة، واعتراف بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها نتيجة التطور الاقتصادي والعمراني ومزايا البنية التحتية التي حولتها بجدارة إلى صرح علمي ومركز تجاري عالمي.

وأبان أونتيكوف، أن ريادة دبي تكمن في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية القائمة على الرؤية الشاملة والهادفة لبناء المستقبل، فضلاً عن الاهتمام بالتطور العلمي وتعزيزه، وتوفير أفضل الظروف للحياة والعمل، من خلال تأمين بيئة آمنة، وتوفير الخدمات الصحية عالية الجودة، والتحول التدريجي للطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن رؤية إنسانية واقتصادية واقعية ومتكاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز