عبدالرحمن العور: محمد بن راشد رسخ مفاهيم جديدة في الإدارة الحكومية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 16 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأكد معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسخ على مدار السنوات الماضية من حكمه مفاهيم جديدة في الإدارة الحكومية ترتكز على وضع الخطط الاستراتيجية الممنهجة والمتابعة المستمرة والدقة والسرعة في التنفيذ والإنجاز، وهو الأمر الذي تحققت بموجبه منجزات لافتة وغير مسبوقة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات».

وأضاف: «أن فكر سموه جعل من دبي والإمارات علامة فارقة على خارطة التميز والتنافسية العالمية ونموذجاً يحتذى به في التقدم والازدهار والتنمية الشاملة والمجتمع السعيد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز