أمطار الخير تواصل هطولها على أرجاء الدولة

المصدر: أبوظبي– مصطفى خليفة، دبي - البيان، الفجيرة- عائشة الكعبي، رأس الخيمة- أحمد ابوالفتوح

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واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة، أمس، هطولها على مناطق متفرقة، خلال يوم أمس، في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وأدت إلى جريان الأودية والسهول، وتجمع المياه في وادي شحة ووادي العبادلة بالفجيرة، ووادي غليلة في رأس الخيمة وجبل مبرح ومناطق متفرقة برأس الخيمة.

وغطت السحب الركامية أغلب مناطق الدولة، خاصة المناطق الشمالية والداخلية والساحلية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً، والتي وصلت سرعتها إلى 50 كم/‏‏‏‏‏‏ساعة، وعملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وحذرت بلدية أبوظبي وبلدية الظفرة من الرياح القوية والأمطار الغزيرة، ودعت إلى توخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات، نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة، وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً، وضرورة الاتصال على الخط الساخن 993 أو عبر الواتسآب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

وسقطت أمطار مختلفة الشدة على طريق دبا الفجيرة باتجاه مسافي، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، وطريق أبوظبي دبي، وكانت متوسطة إلى غزيرة على ناهل في العين، والبثنة والطويين بالفجيرة وشارع خورفكان الجديد ودفتا وأذن وجبل جيس وسدروه وشعم والجير برأس الخيمة، والذيد والحمرية ودبا الحصن بالشارقة، والراشدية بأم القيوين، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة «إكسبو في دبي»، والليسيلي وأم النهد والعوير.

وشهدت منطقة جبل علي في دبي والسمحة وسيح شعيب والشليلية وغنتوت والسمحة وجبل الظنة في أبوظبي، والجرف في عجمان، وسقطت أمطار غزيرة ورعدية على جزيرة أبو موسى وجزيرة صير بونعير، وكانت خفيفة إلى متوسطة على حقل فتح بدبي.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 29.7 درجة مئوية في الرويس (منطقة الظفرة) عند الساعة 14:4، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 10.9 درجة مئوية عند الساعة الثانية صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر المنطقة عموماً خلال شهر يناير بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر يناير كانت بواقع 229.9 ملم على ميناء صقر في عام 2020.

دبي

ودعت شرطة دبي السائقين لأخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأحوال الجوية الماطرة، التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشدة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وحذر العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، السائقين ومستخدمي الطريق من التغيرات المنتظرة على أحوال الطقس، وتوقعات هبوب رياح وهطول أمطار مختلفة الشدة.

وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، والمكابح، والمساحات، والإضاءة، بالإضافة إلى عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق.

وأكد ضرورة تخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات، وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة وذلك لاحتمال تجمع برك المياه في تلك المناطق، وشدد على ضرورة استعمال إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق، وذلك لعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية.

ونبه العقيد جمعة بن سويدان السائقين إلى أهمية التأكد من حالات الطقس، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

الفجيرة

وشهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، استمر هطولها بصورة متقطعة، وتركزت شدتها في المناطق الجبلية، التي كانت مصحوبة برياح باردة انخفضت على أثرها درجات الحرارة، وأدت إلى جريان الأودية منها وادي سهم ووادي وحلة بالفجيرة، واندفاع المياه من أعالي سفوح الجبال، وتشكل برك المياه في المنحدرات الجبلية.

الأجواء الماطرة دفعت الناس إلى الخروج والاستمتاع بمشاهدة المياه الجارية والمندفعة عند جبال الفجيرة، مع تحذيرات القيادة العامة لشرطة الفجيرة للجميع بأخذ الحيطة والحذر، في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس، حفاظاً على أرواحهم.

رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس استمرار هطول الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مختلف مناطق الإمارة خلال الأيام الماضية، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، أسهمت في جريان الأودية والشلالات الجبلية، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وتحولت قمة جبل جيس إلى لوحة خلابة طبيعية نتيجة لكثافة الغيوم البيضاء والسحب الماطرة، التي ساهمت بجريان الشلالات الجبلية على قمم الجبال وخاصة جبل جيس ووادي غليلة، حيث سجلت قمة جبل جيس الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات أقل درجة حرارة، بحسب المركز الوطني للأرصاد، وشهدت المناطق الجبلية بمناطق الإمارة جريان الأودية والشعاب، التي أسهمت بزيادة المياه المخزنة خلف السدود بمناطق الإمارة.

وسجلت موانئ الصيد البحري توقفاً كاملاً لرحلات الصيد اليومية، التزاماً بالتعليمات الصادرة لهم من الجهات المختصة برأس الخيمة، حفاظاً على سلامة قائدي قوارب الصيد والعمال المرافقين لهم، نتيجة لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج البحرية، التي شهدتها موانئ الإمارة.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات خلال تلك الفترة بناء على تنبؤات المركز الوطني للأرصاد والحالة الجوية القادمة، وما قد ينجم عنها، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وتهيب شرطة رأس الخيمة بالجمهور عدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء ومجاري الوديان الجبلية، حفاظاً على سلامة الجميع.

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