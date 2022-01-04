محمد الشرقي يطّلع على جهاز مبتكر لـ«الفجيرة العلمي»

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، برئاسة الدكتور سيف المعيلي.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الجهاز الجديد الذي ابتكره الدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة النادي، والذي يعمل كمسقى ومحطة رصد ومراقبة للحيوانات البرية في أماكن تواجدها، كما يقوم الجهاز الذي يعمل بالطاقة الشمسية على توفير بيئة مناسبة في الأجواء الحارة عبر ضخّ المياه للحيوانات البرية، ويعمل بكاميرات مراقبة طوال الليل والنهار ويتيح عمل دراسات وأبحاث خاصة بحياة وسلوك الحيوانات في بيئاتها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود نادي الفجيرة العلمي في تقديم ابتكارات متجددة تسهم في تطوير التطبيقات البيئية العملية وخدمة المجال البيئي في الفجيرة.

بدورهم، تقدم أعضاء مجلس إدارة النادي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعم سموه المتواصل للنادي والمنتسبين له، وتشجيعهم على تقديم أفضل المستويات والارتقاء بالقطاعات الحيوية في الفجيرة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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