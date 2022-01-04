حاكم الشارقة: 1000 وظيفة متاحة ضمن موازنة الدوائر الحكومية 2022

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هناك 1000 وظيفة متاحة خلال العام الجاري 2022 ضمن موازنة الدوائر الحكومية في الإمارة، إضافة إلى إحلال 3000 وظيفة مدنية في شرطة الشارقة، مع إجراء إحلال في الدوائر الأخرى قريباً، كما أعلن سموه أنه سيتم افتتاح جامعة خورفكان في منتصف العام الجاري 2022.

مداخلة

جاء ذلك خلال مداخلة سموه عبر برنامج البث المباشر، ظهر أمس، من إذاعة الشارقة والتي أكد سموه خلالها أنه سيتم افتتاح دوائر جديدة وإضافات جديدة على حسب الموازنة، مبيناً سموه أن الوظائف المتاحة والتي سيتم إحلالها تعد وظائف محترمة، فيها المهندسون والمخططون وخلافهما، كما سوف تكون بداية عملية الإحلال في الشرطة ومن ثم الدوائر الأخرى، مبيناً سموه بأن ملفات التوظيف تجد الاهتمام الكبير.

مرتبات

وقال سموه، إن ملف المتقاعدين نعمل عليه ولم ننساه، وأن هناك 5 آلاف و400 من المتقاعدين من أصحاب المرتبات المتدنية، فتم تقسيمهم إلى 3 أقسام، منهم الأسر التي عائلها متوفى وتلك التي عائلها طريح الفراش، والأسر التي يستطيع رب البيت أن يجد عملاً، فجميعهم سوف يجدون الاهتمام اللازم.

مشاريع

وأوضح سموه أن هناك العديد من المشاريع التي سوف ترى النور خلال العام الجاري 2022، منها افتتاح جامعة خورفكان، والذي سوف يكتمل فيها البناء خلال العام الجاري، وسيتم افتتاحها منتصف العام الجاري، إضافة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية والترفيهية والسياحية في خورفكان، والتي تم إنجاز معظم المشاريع فيها، والمنطقة الوسطى والتي سوف تنفذ فيها المشاريع حتى العام 2023، منها سفاري وبحيرة البطحاء، والتي سوف تنفذ خلال العام الجاري، أما منطقة كلباء سوف تنفذ فيها العديد من المشاريع، منها إحلال المباني القديمة، وسوق كلباء بحلته الجديدة، والعمل جارٍ في استراحة الكتاب، إضافة لمشروع الحدائق المعلقة، وتطوير جامع الشارقة في كلباء منتصف العام المقبل، علاوة على برج الساعة.

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