مسابقات وفعاليات مهرجان الظفرة تنطلق 12 يناير الجاري

المصدر: الظفرة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق مسابقات وفعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة خلال الفترة من 12 ولغاية 22 يناير 2022، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويتضمن المهرجان عدداً من المسابقات والفعاليات التراثية، ومنها مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومزاينة التمور، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي.

وتشهد مزاينة الإبل تنظيم 81 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، خصص لها 755 جائزة، بالإضافة إلى الإعلان عن جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم (لفئتي المحليات والمجاهيم).

وتتضمن مسابقة المحالب 6 أشواط، منها أربعة أشواط للمحليات (عرابي تلاد، وخواوير تلاد، وعرابي شرايا، وخواوير شرايا)، وشوطان للمحليات (شرايا ومفتوح)، وقد خصصت لها 60 جائزة تتوزع على المراكز العشر الأولى في كل شوط. كما سيتم تنظيم 8 مسابقات تراثية خصصت لها 240 جائزة قيّمة، موزعة على مسابقات مزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومزاينة التمور، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض.

ويهدف مهرجان الظفرة إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

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