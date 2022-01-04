«خيرية المعلا» تدشن سيارة إسعاف لتوصيل كبار السن للمستشفيات

المصدر: (أم القيوين - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية سيارة إسعاف «آمر» لتوصيل المرضى من كبار السن وطريحي الفراش إلى المستشفيات والعيادات التي يتلقون العلاج فيها فقط، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تسعى المؤسسة لتطويرها لمساعدة كافة فئات المجتمع.

ويستفيد من هذه الخدمة سكان إمارة أم القيوين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وتم تجهيز السيارة بكافة أنظمة السلامة، ويشترط في حالة نقل المريض أن يتواجد معه ممرض أو ممرضة أو مرافق من أقرباء المريض.

وعلى الراغبين بالاستفادة من الخدمة التواصل هاتفياً لحجز المواعيد على هاتف رقم 0549941229 أو 067647555.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز