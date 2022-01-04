مركز ابتكار «كهرباء دبي» يستقبل وفوداً عالمية رفيعة المستوى

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، على مدار الأسابيع الماضية، العديد من الوفود رفيعة المستوى برئاسة وزراء ومسؤولين من الكثير من دول العالم للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة والتعرف إلى دور ابتكارات المركز في دعم مستقبل الطاقة النظيفة.

وضمت قائمة الوفود الرسمية التي زارت المركز أخيراً الأميرة أبزي دجيما، المبعوثة الخاصة للرئيس لحشد الموارد تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ في بوركينا فاسو؛ والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين؛ وميكا لينتيلا، وزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا، وسيموناس جينتفيلاس، وزير البيئة في ليتوانيا؛ وإيرينوس زيسكا، وزير الدولة المفوض الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة في بولندا؛ وعمر بغانيني وزير الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي. كما زارت المركز وفود من ألمانيا والنمسا وغيرهما من الدول.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بزيارة الوفود الرسمية لمركز الابتكار، مؤكداً حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الوزارات والمؤسسات من مختلف دول العالم في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية، والابتكار، والمدن الذكية والمياه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تهدف الهيئة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن مركز الابتكار يعكس جهود الهيئة في دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة.

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