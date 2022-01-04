14.000 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بعجمان 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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نفذت إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 14076 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والصحية خلال عام2021 وبنسبة زيادة 17% عن عام 2020، وأسفرت الزيارات عن تسجيل عدد 2240 إنذاراً لعدم الالتزام بالمتطلبات الصحية، وتم استخدام نظام «رقيب» للتفتيش الذكي، والذي يوفر خصائص وأدوات ذكية في إدارة مهام التفتيش والرقابة، والذي أسهم في رفع مستوى التزام أصحاب المنشآت بنسبة 11% عن عام 2020، وخفض عدد الشكاوى بنسبة 14.5%، وخفض عدد الإغلاقات بنسبة 27% بفضل ضبط إجراءات الرقابة والزيارات الدورية.

رصد

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: أثمر استخدام الأنظمة الإلكترونية للتفتيش والرقابة في رصد مستوى التزام المنشآت وفق المناطق الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، واتباع منهجية تحليل المخاطر الصحية، وأفضل الممارسات بمجال الرقابة والتفتيش، بالاعتماد على مواصفة الأيزو 17020 للتفتيش.

كما أنجزت الإدارة خلال عام 2021 عدد 19344 خدمة إلكترونية لخدمات الصحة العامة للمنشآت الاقتصادية، أو أفراد المجتمع ضمن نظام الخدمات الإلكترونية للصحة العامة والبيئة ضمن الإجراءات والمواعيد الزمنية المحددة لكل طلب خدمة.

وذكر أن «برنامج عجمان للصحة العامة» أنجز تدريب 400 موظف في المنشآت الغذائية والصحية خلال 2021، وبنسبة نجاح بلغت 86% وبنسبة زيادة 62% عن عام 2020 بسبب توقف برامج التدريب ضمن الإجراءات الاحترازية للجائحة، وتم إضافة 3 شركات تدريب جديدة للبرنامج وفق الإجراءات المعتمدة لتسجيل واعتماد الشركات لتعزيز التنافسية، وتقديم أفضل الخدمات للمنشآت الاقتصادية، وتسعى الدائرة من خلال البرنامج لرفع الثقافة الصحية لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها لتعزيز الصحة العامة بالإمارة والرقابة الذاتية.

كما تم تدريب وتأهيل 537 منشأة غذائية خلال عام 2021 ضمن الإجراءات المعتمدة ببرنامج عجمان للصحة العامة، وتدريب مفتشي الرقابة الغذائية بشكل مكثف بعقد 4 دورات تدريبية تخصصية ببرامج التفتيش وفق منهجية تحليل المخاطر الغذائية والأنظمة الوطنية للرقابة على الغذاء منها نظام «الهاسب»، ونظام الرقابة على مياه الشرب المعبأة، ونظام الرقابة على المواد الملامسة للغذاء، ونظام الحلال بالدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم.

إجراءات

وأفاد الحوسني بأنّ إدارة الصحة العامة قامت بتنظيم 19 حملة تفتيشية خلال عام 2021 على الفعاليات والمهرجانات بالإمارة، والمطاعم المتنقلة، والمناطق والأنشطة الغذائية التي تتميز بزيادة عدد المستهلكين للغذاء لضمان سلامة الغذاء للمستهلك، والتحقق من تطبيق المتطلبات الصحية خلال عمليات التحضير والتقديم للغذاء.

كما أطلقت إدارة الصحة العامة مبادرة متطلبات الصحة والسلامة بالمباني السكنية والتجارية، والتي تتضمن الإجراءات والمتطلبات الصحية اللازمة بالمباني السكنية والتجارية، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة العامة بالمبنى، والتي تتطلب توفير برامج النظافة العامة بشكل فعال، وبرنامج تنظيف خزانات المياه وأنابيب توصيل المياه بالمبنى مع الشركات المعتمدة، إضافة إلى برنامج مكافحة الآفات.

تقييم 93 مهندساً

أكد خالد الحوسني اهتمام وحرص دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في رفع مستوى شركات مكافحة الآفات، وتحديث إجراءات الاعتماد والتقييم للشركات، حيث تم تقييم 93 مهندساً وموظفاً بالشركات، وتوحيد نظام العمل بالوقاية من النمل الأبيض بالمواقع الإنشائية الجديدة لإعداد نموذج موحد لجميع الشركات وتعميمه لضمان كفاءتها، وتقديم خدمات المكافحة للمنشآت والمواقع العامة بكفاءة وفاعلية، موضحاً بأنه تم ضبط 13 شركة تعمل بمجال المكافحة دون اعتماد من الدائرة.

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