الإمارات وليبيا تتبادلان الخبرات في مجالات العمل

المصدر: دبي - وام

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التقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في دبي، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان، عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل.

حضر اللقاء سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

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