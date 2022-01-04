اعتماد «المرور الأخضر» لدخول دوائر الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي )

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أصدرت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة تعميماً لجميع الجهات التابعة لحكومة الفجيرة بالالتزام بتطبيق نظام المرور الأخضر باستخدام تطبيق «الحصن» عند دخول الموظفين والمتعاملين إلى الدوائر والمؤسسات بالحكومة، وجاء التعميم بهدف تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لأي متحور لفيروس «كوفيد 19».

وأشار محمد خليفة الزيودي مدير الدائرة، إلى أن التعميم يأتي تماشياً مع قرار مركز الفجيرة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتجسيداً مع توجهات الحكومة في التصدي لجائحة «كورونا».

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