مواطنون: ذكرى 4 يناير محطة للاحتفاء بالإنجازات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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اعتبر مواطنون ذكرى الرابع من يناير محطة للاحتفاء بإنجازات مسيرة امتدت 16 عاماً قاد خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإمارة بحكمة واقتدار، معولاً على الشباب باعتبارهم عماد المستقبل ونهضة الدولة.

وقال سعيد علي نقيب، رئيس نيابة في النيابة العامة بدبي: نحتفل بذكرى وطنية غالية على النفوس، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد لمقاليد الحكم في إمارة دبي التي تتزامن مع احتفال دولتنا باليوبيل الذهبي متأهبة لـ50 عاماً قادمة، معتبراً المناسبة فرصة لتجديد الولاء لسموه، والمضي خلفه لمزيد من العمل الذي يعزز مكانة الدولة ورفعتها.

وأضاف: لطالما حرص سموه على تحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، في ظل المسيرة التنموية للقيادة الرشيدة، لخدمة الوطن والمواطنين، وبناء المستقبل المشرق للأجيال القادمة.

حنكة

ويقول المقدم جاسم أهلي، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شخصية استثنائية، كان ولا يزال يحمل هم المواطنين وطموحاتهم، ويسعى جاهداً لتحقيق أحلامهم، وتمكن بحنكته من وضع دانة الدنيا دبي في مصاف أهم المدن في العالم، بل وباتت مثلاً يُحتذى لدى معظم شعوب العالم. متطرقاً أهلي إلى بعض الإنجازات المتفردة التي تحققت، موضحاً: عندما بدأ تشغيل المترو في الإمارة عام 2009، كانت دبي هي رقم واحد خليجياً التي يعمل فيها المترو، واليوم نستضيف إكسبو دبي 2020 لتصبح دبي أول مدينة عربية يقام فيها هذا المعرض الذي يقام كل خمس سنوات، فيما مسبار الأمل مثل قصة نجاح مختلفة باعتباره أول مسبار عربي وإسلامي يتجه إلى المريخ وإنجاز جديد قدمته الإمارات للعالم، وهو ما يعكس رؤية قيادة الدولة في كيفية إدارة الحراك العالمي وتوجيهه نحو البحث العلمي، إلى جانب إطلاق سموه لمشاريع أخرى كتحويل دبي إلى مدينة ذكية «حكومة بلا ورق».

إنجازات

وقال خالد سويكت الهاجري، مدير قسم رقابة الفعاليات الترويجية في اقتصادية دبي: في الوقت الذي نهنئ فيه أنفسنا بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقاليد الحكم في دبي، فإننا نرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني، ونؤكد على ولائنا لقائد تمكن خلال 16 عاماً من إحداث نقلة نوعية في إمارة دبي التي شهدت حراكاً غير مسبوق، تضمن حزمة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي جعلت من إمارة دبي أيقونة مضيئة بين مدن العالم، وقبلة للراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها، ووجهة سياحية للأفراد من مختلف أنحاء العالم.

ووصف بخيت المقبالي، رجل أعمال، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه رجل «الإنجازات» الذي حقق خلال الـ16 عاماً المنصرمة قفزة نوعية وأرقاماً عالمية واقتصاداً قوياً ومناخاً خصباً للمستثمرين العالميين آخذاً بأيدي أبنائه حتى وصلوا إلى كوكب المريخ، إلى جانب العديد من النجاحات والإنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وعبر المقبالي عن فخرهم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنهم يعاهدونه دوماً على الولاء.

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