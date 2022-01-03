لؤي بالهول: رؤية محمد بن راشد تشكل علامة فارقة

المصدر: البيان

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أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن ما حققته الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منذ تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، يشكل علامةً فارقةً في مسيرة بناء هذا الوطن، وتشييد صروح نهضته التنموية الشاملة، وترسيخ دعائم الدولة العصرية التي تواكب كافة المستجدات، وترسم بالعمل والعزيمة والجد مسارها نحو صناعة التميز، واستشراف المستقبل في مختلف المجالات والقطاعات.

وتابع الدكتور بالهول قائلًا: ستة عشر عامًا من الفكر الريادي والقيادة الرشيدة والإدارة المبدعة والعزيمة المتقدة، جعلت من أرض الإمارات ملتقى لمختلف الخبرات والثقافات، وعنوانًا عريضًا للباحثين عن مناخ استثماري متنوع يقوم على قواعد متينة من الثقة والمرونة وصناعة الفرص، وأصبح الأداء الحكومي من خلالها- محليًّا واتحاديًّا- نموذجًا فريدًا يأخذ بكل أسباب القوة، وتوظيف الممكّنات والقدرات في الاستجابة الواعية لكافة التحولات والمستجدات المتسارعة، حتى أصبحت الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات مثالًا عالميًّا رائدًا يتطلع الجميع إلى محاكاته.

وأكد الدكتور بالهول أنه يتكامل مع هذه الرؤية القيادية المتفردة لصاحب السمو حاكم دبي في تطوير أدوات وخدمات العمل الحكومي، رؤيةٌ إنسانيةٌ عززت مكانة الإمارات في العمل التطوعي من خلال مبادرات تجاوزت حدود عالمنا العربي، ليعكس بذلك تلك القيم الرفيعة التي تقوم عليها دولة الإمارات، وليؤكد للعالم أجمع تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي تشكل ثوابت نهضتها ومقومات حضارتها.

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