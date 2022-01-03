«طرق دبي» تنظم ورشاً تعريفية عن احتياجات وتوقعات المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار 3 أيام ورشاً تعريفية لـ 100 مستفيد من خدماتها لفئة المتعاملين تحت عنوان «تحديد توقعات متعاملين هيئة الطرق والمواصلات المستقبلية». وتأتي هذه الورش ضمن برامج العصف الذهني، الذي يهدف إلى تحديد احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، بغرض الارتقاء بخدماتها وتصميمها بناءً على احتياجات المتعاملين وتجربتهم. واستهدفت الورش المتواصلة مختلف شرائح المتعاملين، وركزت على فئة الشباب من مستخدمي المواصلات العامة والسياح القادمين لإمارة دبي، والمتعاملين من ملاك مركبات «الأفراد والشركات».

وقالت مهيلة الزحمي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن تنظيم سلسلة الورش التفاعلية لفئات المتعاملين من الشباب ومالكي المركبات وزوار دبي، يأتي في إطار تطبيق توجهات حكومة دبي بتقديم خدمات استباقية وسلسة متوفرة للجميع من مقيمين وسياح ليكونوا جزءاً من عملية تقييم وتصميم الخدمات، وذلك من واقع تجربتهم لهذه الخدمات واستخدامهم لوسائل النقل المختلفة في الإمارة بشكل منتظم.

وأضافت الزحمي: إن الورش لاقت إقبالاً وتفاعلاً من قبل المتعاملين الذين قدموا أفكاراً ومبادرات مبتكرة تسهم في تصميم خدمات استباقية ومتميزة للمتعاملين، والتي سوف تحرص الهيئة على إيجاد وتطوير حلول عملية لتلبية توقعاتهم وتحقيقها.

محاور

وناقشت الورشة الأولى التي استقطبت أكثر من 20 مشاركاً من مستخدمي النقل العام «الذين يستخدمون بطاقة نول بشكل دائم» فئة الشباب والطلاب، الخدمات الحالية المقدمة لهذه الفئة ومقترحاتهم التطويرية لتحسين تجربتهم للحصول على هذه الخدمات، كما ناقشت الورشة تطلعات الشباب والطلاب المستقبلية وتصورهم لمستقبل التنقل في إمارة دبي أو عبرها.

وأما الورشة الثانية، فاستهدفت مالكي المركبات التي تحمل لوحات دبي، وركزت محاور الورشة على عرض تجارب المتعاملين في إجراءات تجديد وتسجيل المركبات الخاصة بهم لفئات الأفراد والشركات، واستقطبت الورشة 30 مشاركاً ناقشوا التحديات التي تواجههم في إجراءات التجديد والتسجيل، وكيف يمكن تطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها من خلال تقديم عدد من الأفكار التطويرية والتحسينات المستقبلية.

وتميّزت ورشة العمل الثالثة بتركيزها على فئة سياح وضيوف دبي لمعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم أثناء استخدامهم لوسائل التنقل العام المتاحة في إمارة دبي من بداية التخطيط لرحلتهم عند زيارة إمارة دبي إلى مغادرتهم الإمارة، والتركيز على مختلف وسائل التنقل العام، أو المشتركة المتوفرة من مركبات الأجرة إلى استخدام الحافلات والمترو والترام ووسائل النقل البحري، بالإضافة إلى وسائل التنقل المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز