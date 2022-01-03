مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي يتفقد مركز شرطة الوقن

المصدر: أبوظبي - البيان

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تفقد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مركز شرطة الوقن، واطلع على الخطط والآليات التشغيلية والمبادرات خلال زيارة ميدانية للمركز.

والتقى كافة العاملين بالمركز، واستمع إلى ملاحظاتهم لضمان حسن سير العمل وانسيابيته، وحثهم على مزيد من العطاء وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير العمل، بما يخدم الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

وكان مدير قطاع الأمن الجنائي استهل جولته بتفتيش الطابور العسكري، ثم تفقد التحقيق الجنائي والمروري والبحث والتحري وعدداً من الأفرع والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة إلى مكاتب استقبال المراجعين.

ورافقه خلال الزيارة العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين، والعقيد فهد بن براك الظاهري نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة، وكان في استقبالهم العقيد حمد خلفان الكتبي مدير مركز شرطة الوقن.

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