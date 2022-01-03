طقس الإمارات غداً .. سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 20:54 والجزر الثاني عند الساعة 08:04 ..وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والمد الثاني عند الساعة 23:41

الجزر الاول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 16 85 35

دبي 22 15 80 35

الشارقة 21 15 80 40

عجمان 21 16 85 45

أم القيوين 22 15 85 40

رأس الخيمة 22 15 75 35

الفجيرة 26 19 70 25

العين 24 16 75 35

ليوا 21 14 70 30

الرويس 20 15 75 25

السلع 20 14 75 30

دلما 20 13 80 35

طنب الكبرى 25 19 85 30

طنب الصغرى 25 19 85 30

أبو موسى 25 20 80 30

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