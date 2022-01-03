رياح قوية وسحب ركامية ممطرة وجريان الأودية والسهول في المناطق الشمالية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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غطت السحب الركامية اليوم أغلب مناطق الدولة، خاصة المناطق الشمالية والداخلية والساحلية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا والتي وصلت سرعتها إلى 50 كم/ساعة وعملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها على مناطق متفرقة خلال اليوم في أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وأدت إلى جريان الأودية والسهول وتجمع المياه في وادي شحة ووادي العبادلة بالفجيرة ووادي غليلة في رأس الخيمة وجبل مبرح ومناطق متفرقة برأس الخيمة.

وحذرت بلدية أبوظبي وبلدية الظفرة من الرياح القوية والأمطار الغزيرة ودعت إلى توخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا، وضرورة الاتصال على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

وسقطت اليوم أمطار مختلفة الشدة على طريق دبا الفجيرة باتجاه مسافي، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، وطريق أبو ظبي ـ دبي، وكانت متوسطة إلى غزيرة على ناهل في العين، والبثنة والطويين بالفجيرة وشارع خورفكان الجديد ودفتا وأذن وجبل جيس وسدروه وشعم والجير برأس الخيمة، والذيد والحمرية ودبا الحصن بالشارقة، والراشدية بأم القيوين، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة اكسبو في دبي، والليسيلي وأم النهد والعوير.

كما شهدت منطقة جبل على في دبي والسمحة وسيح شعيب والشليلية وغنتوت والسمحة وجبل الظنة في أبو ظبي والجرف في عجمان، وسقطت أمطار غزيرة ورعدية على جزيرة أبو موسى وجزيرة صير بونعير وكانت خفيفة إلى متوسطة على حقل فتح بدبي.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 29.7 درجة مئوية في الرويس (منطقة الظفرة) عند الساعة 14:4، فيما سجلت أقل درجة في منطقة بواقع درجة مئوية عند الساعة السابعة صباحا

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر المنطقة عموما خلال شهر يناير بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطا للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر يناير كانت بواقع 229.9 ملم على ميناء صقر في عام 2020.

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