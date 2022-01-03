شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة

المصدر: البيان

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دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً إلى الأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشدةً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وحذر العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، السائقين ومستخدمي الطريق من التغيرات المنتظرة على أحوال الطقس وتوقعات هبوب رياح وهطول أمطار مختلفة الشدة.

وأشار العقيد جمعة بن سويدان إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية، إضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، والمكابح، والمساحات، والإضاءة، وعدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق.

ونوه بضرورة تخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة، لاحتمال تجمع برك المياه في تلك المناطق.

وشدد على ضرورة استعمال إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق وذلك لعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية.

ونبه العقيد جمعة بن سويدان السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

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