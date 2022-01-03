"صحة دبي" تعلن عن ساعات العمل الجديدة بمنشآتها الصحية

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل الرسمي الجديدة بمختلف المنشآت الصحية التابعة لها تماشياً مع قرار حكومة دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية وذلك اعتباراً من بداية العام الجاري 2022 .

ووفقاً للنظام الجديد ستكون ساعات العمل في مبنى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي من يوم الإثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع وستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد على أن تكون ساعات الدوام اليومي من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 بعد الظهر عدا يوم الجمعة الذي سيكون الدوام الرسمي فيه من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وأعلنت الهيئة بن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة.. بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى راشد ومستشفى دبي من الساعة 7:30 صباحاً إلى 10:00 مساءً وعلى فترتين. ومواعيد زيارات المرضى بمستشفى راشد من الساعة 5:00 إلى 6:00 مساء وفي مستشفى دبي من الساعة 4:00 إلى 8:00 مساء.

وفي مستشفى لطيفة ستكون ساعات العمل بالعيادات الخارجية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى 11:30 مساءً .. فيما ستكون ساعات الزيارة للمرضى على فترتين: من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً ومن 7:00 إلى 8:00 مساءً.

وفي مستشفى حتا سيكون العمل في العيادات الخارجية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 2:00 إلى 9:00 مساءً .. في حين سيكون موعد زيارات المرضى على فترتين: من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً ومن 4:00 إلى 8:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 2:00 إلى 9:00 مساءً.

كما أعلنت الهيئة ساعات العمل الجديدة بمراكز الرعاية الصحية الأولية حيث سيكون العمل على مدار الساعة في كل من مراكز: ند الحمر الصحي والبرشاء والخوانيج والبدع ومراكز مطارات دبي الصحية .. بينما سيكون العمل في باقي مراكز الرعاية الصحية الأولية من الاثنين وحتى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى 10:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وسيكون العمل يوم الأحد في كل من مراكز الليسيلي الصحي والمزهر الصحي وأبو هيل الصحي من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:30 مساءً.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل بمراكز الرعاية الصحية التخصصية حيث سيكون العمل بكل من مركز دبي للسكري ومركز دبي للطب التكميلي ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث ومركز سعادة كبار المواطنين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.

وفي مركز دبي للثلاسيميا ستكون ساعات العمل للمرضى الداخليين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 9:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 8:30 مساءً وللمرضى الخارجيين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً.

وبالنسبة لمركز دبي للإخصاب أعلنت الهيئة أن ساعات العمل ستكون من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً .. بينما سيكون العمل بالمركز خلال عطلة نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد) وفق نظام الاستدعاء من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.

وفي مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أعلنت الهيئة أن ساعات العمل ستكون من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً ويوم الأحد من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 7:30 مساءً.. في حين سيكون العمل بمركز دبي للتبرع بالدم من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 8:30 مساءً.

كما أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ساعات العمل الجديدة بمراكز فحص اللياقة الطبية حيث سيكون العمل بمراكز الراشدية والكرامة ومركز سالم الذكي من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً وفي مراكز القوز وبر دبي والنهدة والقرهود واليلايس من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:00 مساء ويوم الجمعة على فترتين: الأولى من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً والفترة الثانية من الساعة 4:00 مساء وحتى 8:30 مساء.

وحددت الهيئة ساعات العمل في كل من مراكز الليسيلي وطيران الإمارات ودافزا ومركز أكسس بقرية المعرفة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً وفي مراكز جافزا ودبي المالي العالمي ومركز الامارات من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً.

وفي مركز زعبيل سيتكون ساعات العمل من الاثنين إلى الخميس من 7:30 صباحاً وحتى 10:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً وفي مركز دائرة الأراضي والأملاك أيام الاثنين والأربعاء والخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً .فيما ستكون ساعات العمل بمركز المحيصنة على مدار الساعة من الأحد إلى الخميس ويوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً يتخللها استراحة الصلاة من الساعة 1:00 وحتى 2:00 ظهراً.

كما أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ساعات العمل بمراكز فحص "كوفيد-19 "حيث سيكون العمل بمركز نادي النصر طوال أيام الأسبوع من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً وفي مركز مول الإمارات طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً.

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