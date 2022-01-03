حملة «أجمل شتاء في العالم» تستقطب صنّاع محتوى السفر

المصدر: البيان

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تعود حملة «أجمل شتاء في العالم»، الأكبر من نوعها هذا العام، لتعرّف السياح داخل الإمارات ومن مختلف دول المنطقة والعالم على جواهرها الطبيعية والثقافية والسياحية والترفيهية، وتفتح الباب لرواد صناعة المحتوى العربي والعالمي لإبراز أجمل معالمها وتجاربها ومغامراتها في محتوى إبداعي شيق.

وتزامناً مع الحملة الأكبر من نوعها في الإمارات، يجول كل من صانعي المحتوى العربي المتخصصين في السفر والتنقل والاستكشاف عمر فاروق وجو حطّاب على مجموعة من أجمل معالم دولة الإمارات طوال 7 أيام متواصلة، في تجربة مشوقة، ينشران خلالها محتوى جولتهما ومغامرتهما المشتركة تباعاً للملايين من المتابعين على مختلف المنصات الرقمية، من على متن كرفان متنقل يحمل شعار الحملة.

ويمكن للجمهور متابعة كافة محطات الرحلة على قناتي عمر فاروق وجو حطاب الرسميتين على يوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، فيما يخوض صانعا المحتوى سلسلة من التحديات ويشاركانها مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم من حساباتهما.

فرصة متميزة

وقال عمر فاروق: «فرصة متميزة أن نشارك الجمهور محتوى عن أجمل المعالم والمغامرات على مدى أسبوع كامل من دولة الإمارات، الغنية بتضاريسها ومجتمعها المتنوّع وطبيعتها المميزة. وندعو الجمهور لمتابعة «كرفان أجمل شتاء في العالم» للتعرف معنا على أجمل ما تقدمه الإمارات لزوارها».

نموذج في تطوير صناعة السياحة

من جهته، أكد جو حطّاب أن «دولة الإمارات نموذج يحتذى في تطوير السياحة وتوفير بنية تحتية متكاملة لها وخيارات غير محدودة لزوارها الذين يشعرون بمدى دفء تعامل مجتمع الإمارات مع السياح وحسن استقبالهم وإكرام ضيافتهم. ومحتوى جولتنا في بيت متنقل سيعرض لجمهورنا هذه الميزات على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي».

في كل الإمارات

وتمتد الرحلة من شمال دولة الإمارات إلى جنوبها، لتشمل مختلف مناطقها الخلابة بدءاً من دبي مروراً بالفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي، لتغطي الرحلة تضاريس الإمارات المتنوعة ومواقعها الجبلية المميزة، وخصوصية الصحاري والبادية فيها وكرم الضيافة في مجتمعها.

وتسلط رحلة «كرفان أجمل شتاء في العالم» الضوء على المحميات الطبيعية والوجهات والأنشطة السياحية المستدامة في مختلف مناطق الإمارات، كما تتضمن الرحلة مجموعة من المغامرات والتحديات الحماسية المتنوعة. وتستمر فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث بالدولة، من 15 ديسمبر 2021 حتى نهاية شهر يناير 2022.

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