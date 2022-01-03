حاكم الشارقة : الانتهاء من جامعة خورفكان منتصف 2022

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر لتلفزيون وإذاعة الشارقة، أنه سيتم الانتهاء من جامعة خورفكان منتصف العام الحالي وأن جامعة كلباء سيتم افتتاحها في 2023.

أبرز تصريحات سموه عبر الخط المباشر:

- لم ننس ملف تحسين رواتب المتقاعدين من مواطني الشارقة على الكادر غير المحلي، وهم فئات:

- الأسر المتوفى عائلها وعددهم 500 عائلة وقد تم إدراجهم في موازنة العام الحالي.

- أما فئة طريحي الفراش وعددهم 500 شخص فقد شملتهم الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية، وهناك مقترح لإيجاد مساعدة مالية لهم.

- وأما مجموعة الذين يستطيع عائلهم إيجاد عمل فنعمل على توفير وظائف لهم.

- الـ 1000 وظيفة التي أُعلن عنها، أواخر ديسمبر الماضي، جاءت بناء على طلب من بعض دوائر حكومة الشارقة وهي ضمن الموازنة العامة للعام الحالي.

- في شأن المشاريع سيتم الانتهاء من جامعة خورفكان منتصف العام الحالي، وأما جامعة كلباء فسيتم افتتاحها في 2023، إضافة للعديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مختلف مدن الإمارة.

- هناك كذلك 3000 وظيفة، كلها إحلال في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهي وظائف مدنية محترمة، والموضوع يحتاج لتأنٍ لتدريب الموظفين الجدد قبيل تسليمهم المهام.

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