بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد 600 قرض سكني بـ 600 مليون درهم

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم مع رفع قيمة القرض السكني لمليون درهم، وأكد سموه أن يتابع ملف إسكان المواطنين وكل ما يسعدهم ويوفر الحياة الكريمة لهم.

وقال سموه عبر تويتر: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا اليوم ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم مع رفع قيمة القرض السكن لمليون درهم … نتابع ملف اسكان المواطنين وكل ما يسعدهم ويوفر الحياة الكريمة لهم".

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