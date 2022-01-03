بالفيديو .. أمطار غزيرة في رأس الخيمة والشلالات تزين جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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شهدت إمارة رأس الخيمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، ساهمت في جريان الأودية والشلالات الجبلية، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وتحولت قمة جبل جيس إلى لوحة طبيعية نتيجة لاحتضان الغيوم والسحب الماطرة، حيث سجلت القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات أقل درجة حرارة خلال الساعة الثانية صباحاً بمعدل 10.9 درجات، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

من جانبها دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات خلال تلك الفترة بناءً على تنبؤات المركز الوطني للأرصاد والحالة الجوية القادمة، وما قد ينجم عنها من احتمالية ارتفاع أمواج البحر وسقوط أمطار اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وتهيب شرطة رأس الخيمة بعدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء ومجاري الوديان الجبلية حفاظاً على سلامة الجميع.

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