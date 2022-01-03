92% من مستخدمي الطرق يستفيدون من "التنبيهات العاجلة" لشرطة أبوظبي

المصدر: البيان

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أكد 92% من مستخدمي الطرق، استفادتهم من “التنبيهات العاجلة"، التي أطلقتها شرطة أبوظبي عبر تطبيقها الذكي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كإجراء استباقي، لإشعار السائقين بالأحوال الطارئة، لحالة السير والمرور، تعزيزًا للأمن والسلامة على طرق إمارة أبوظبي.

وأشارت إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، إلى التفاعل الواسع، من جمهور المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، مع استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤخرًا، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية، للوقوف على مدى استفادة فئات المجتمع، من "التنبيهات العاجلة"، لتنبيه الجمهور، بالحالات الطارئة على الطرق.

وذكرت أن نتائج الاستطلاع الأخير كشف استفادة قطاع واسع من الجمهور، من "التنبيهات العاجلة" التي تُرسلها شرطة أبوظبي، بشكل فوري، وبعدة لغات، لتنبيه السائقين، بالحالات الطارئة، التي تستدعي "الحيطة والحذر" لدى مستخدمي الطرق، من خلال فريق عمل متأهب، على مدار الساعة، بهدف تعزيز السلامة على الطرق.

ولفتت إلى أن استطلاعات الرأي التي تٌجريها دوريًا، تهدف إلى قياس مدى استفادة المجتمع من الرسائل الإعلامية، التي تنشُرها شرطة أبوظبي، عبر العديد من القنوات الحديثة، والمبتكرة، لإسعاد جمهورها، من مختلف فئات المجتمع، تحقيقًا لأولوياتها الاستراتيجية.

يُذكر أن شرطة أبوظبي نوعت، خلال السنوات الأخير، من قنوات التواصل مع جمهورها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن توجهاتها المتنامية، نحو تقديم المادة الإعلامية المفيدة لجمهورها، وخصوصا في الحالات الطارئة، لضمان وصول المعلومة للمستفيدين، في الوقت والمكان المناسبين، بما يتناسب والموقع الريادي لأبوظبي كواحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم.

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