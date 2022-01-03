أعضاء في «تنفيذي دبي»: الموازنة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لحكومة دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، جاءت لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة ومرحلة التعافي من «كوفيد 19»، حيث تعد دبي من أوائل مدن العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي وأسرعها.

وثمّنت القيادة العامة لشرطة دبي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي باهتمام الحكومة الرشيدة بقطاع الأمن والعدل والسلامة في تخصيص 23% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره، وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للراغبين في العمل والعيش، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أمنية وفقاً للنمو السكاني، وهو ما يسهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم.

وأكد معاليه أهمية مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير خدماتها، وتبسيط إجراءاتها، ومسيرتها نحو المستقبل، والمشاريع المستقبلية لاستشراف العمل الأمني، بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية، والمحافظة على مكتسبات الوطن وازدهاره، والمساهمة في تحقيق واستمرار الرفاهية والسعادة للجميع.

وأشار معاليه إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني آثارها، وتؤكّد موازنة عام 2022 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

تنمية وتطوير

ومن جانبه أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموازنة يعزز جهود الحكومة في المضي قدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، ويؤكد استمرار دبي بقيادة سموه، في مسيرة التنمية والتطوير بما يعزز تنافسيتها عالمياً وخصوصاً في مجال البنية التحتية، بحيث تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات وتعزيز رفاهية الإنسان، ولتكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.

وقال: تدعم موازنة عام 2022، متطلبات النمو السكاني والتطوير المستمر للبنية التحتية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في رفع جودة الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية السكان والزوار في الإمارة وتحقيق سعادتهم.

وأضاف: تخصيص 5.2 مليارات درهم من الإنفاق الحكومي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في التطوير المستمر للبنية التحتية والمواصلات، موضحاً أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ستقوم بتوجيه الموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الاستراتيجية، حيث سيتم استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في الإمارة مثل: تطوير محور الشندغة شاملاً جسر انفينيتي، وتطوير شارع دبي العين، ومحور الشيخ راشد بن سعيد - رأس الخور، ومشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع الطرق الداخلية في المناطق السكنية.

استقطاب الاستثمارات

وبدوره قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نجحت دبي في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات، وأصبحت من أسرع مدن العالم في التعافي من آثار جائحة «كوفيد 19» رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، وتستضيف العالم حالياً في «إكسبو 2020 دبي» الذي حقق نجاحات كبرى في دورة استثنائية أثارت إعجاب العالم.

ويأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لموازنة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، ليؤكد أن دبي ماضية بخطى حثيثة نحو هدفها في تعزيز اقتصادها الكلي وتنافسيتها العالمية.

كما تسلط الموازنة الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتحقيق سعادة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى المرونة الكبيرة التي تتمتع بها حكومة دبي وحرصها على دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

ويتجلى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن من خلال تخصيصها 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2022 لقطاع التنمية الاجتماعية.

مكانة ريادية

وأضاف معالي الطاير: انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا لتعزيز مكانة دبي الريادية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال مشاريع ومبادرات رائدة ومبتكرة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

تنمية مستدامة

وبدوره أكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموازنة، يعكس النظرة المستقبلية لحكومة دبي، ويعزز من قدرات دبي التنافسية، والقدرة على تنويع مصادر الدخل واستحداث قطاعات اقتصادية منتجة، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقق استراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف: إن الموازنة العامة تعكس أيضاً المشاريع القائمة والتي تعكف الحكومة على تنفيذها، والمشاريع المستقبلية التي تعتزم إبرامها مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً، لافتاً إلى أن تفاصيل الموازنة، يشير إلى مبدأ الشفافية الذي تنتهجه حكومة دبي، والذي يعكس حالة الاستقرار ومقومات النماء، والمناخ العام المميز لاقتصاد دبي، ومعدلات التفاؤل والطمأنينة العالية في قطاع المال والأعمال على وجه التحديد.

وأوضح أن تخصيص 30% من الموازنة لقطاع التنمية الاجتماعية يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان كونه حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على حرص حكومة دبي على الاهتمام بالتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وأشار عوض الكتبي إلى أن الموازنة المخصصة للقطاع الصحي تلبي التطلعات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أنها جاءت مثالية في توزيع مخصصاتها، في شأن إسعاد الناس، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتؤكد نهج التخطيط الاقتصادي المستقبلي، والعمل بمثابرة على تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار والازدهار.

ومن جانبه قال حمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موازنة دبي، دليل على استمرار القيادة الرشيدة في تقديم العيش الكريم لأبناء الوطن، مؤكداً أن توجهات القيادة في الاستثمار في الإنسان تتجلى بصورة واضحة من خلال الدعم المستمر في تحقيق الأمن وتوفير أرقى الخدمات لهم لرفع معدلات السعادة بشكل دائم.

تحفيز

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ميزانية إمارة دبي للسنوات المالية 2022 – 2024، من شأنه أن ينعكس إيجاباً، وبشكل كبير على مجتمع الإمارة، بمختلف فئاته وقطاعاته، ويشكل داعماً استراتيجياً لرحلة الخمسين عاماً الجديدة، التي بدأتها دبي والإمارات، في طريقها لبناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

ويواصل سموه بتوجيهاته الحكيمة ورؤيته الملهمة، تعزيز الثقة بالبيئة والبنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة، الأمر الذي يسهم في تمكين جاذبيتها لمختلف أنواع الاستثمارات والمواهب، على حدّ سواء.

كما تؤكد الموازنة المعتمدة، حجم الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالمواطنين وسعادتهم، من خلال وضعهم على رأس الأولويات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم.

وسنعمل من جانبنا على بذل جهودنا كافة، وتسخير مختلف مواردنا البشرية والمادية، للارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة، انطلاقاً من كونه يمثل ركيزة أساسية للنمو للقطاعات الأخرى كافة».

دعم لا محدود

إلى ذلك أشاد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 23‎%‎ من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره مما يعزز من قدرات دبي التنافسية ومكانتها المتقدمة ويزيد من التفاؤل بمجتمع الأعمال في الإمارة.

وأضاف: يعكس دعم سموه حالة الاستقرار ومقومات النماء، ويزيد من فرص النجاح لإمارة دبي، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات ومعدلات التفاؤل والطمأنينة العالية للمجتمع حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً.

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