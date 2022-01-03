«كهرباء دبي» تطلق الدفعة الثالثة لـ «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدفعة الثالثة من برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وذلك بحضور الدكتورة تسو جاي كينغ ليو، عميدة كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والبروفيسور طارق زهدي مدير البرنامج، والبروفيسور خالد مسلم، الأستاذ في الجامعة، وعدد من مسؤولي الهيئة. وتضم هذه الدفعة 50 من موظفي الهيئة، فيما استفاد 95 موظفاً من الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق الافتراضي، هنأ معالي الطاير، موظفي الهيئة على انضمامهم للدفعة الثالثة من برنامج الماجستير في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، مشيراً إلى سعادته بالتقدم الذي أحرزه البرنامج، كما أشاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وأساتذتها، لتعاونهم مع الهيئة في بناء مستقبل زاهر للمهندسين في هيئة كهرباء ومياه دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جهود

وأضاف معالي الطاير: يأتي هذا البرنامج، ضمن جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، حيث نسعى لتطوير قدرات ومهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب، في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجية واضحة، وخارطة طريق لتحويل دبي إلى مركز للتميز والابتكار، في التقنيات الجديدة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050.

واختتم معاليه كلمته، مخاطباً موظفي الهيئة: فخور بكم جميعاً، وأدعوكم للالتزام بأعلى المعايير العلمية والمهنية، وأن تكونوا خير سفراء لبلدكم، ولهيئة كهرباء ومياه دبي، وتكون لديكم دائماً روح المبادرة والمثابرة والإيجابية، لتحويل أي تحديات قد تواجهكم، إلى فرص واعدة. وإنني على ثقة من حجم الاستفادة التي يتيحها لكم هذا البرنامج الرائد، لتتولوا قيادة المبادرات الحالية والمستقبلية في الهيئة، وفي إمارة دبي.

وأوضح الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن البرنامج الدراسي يشمل عدداً من المساقات المتعلقة بطاقة المستقبل، والتي تجمع بين البحوث النظرية والتطبيق العملي، بما في ذلك تحليل أنظمة الطاقة المتطورة، وإلكترونيات الطاقة، والتحكم في أنظمة الطاقة وحمايتها، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتكنولوجيا التشغيلية، والأمن السيبراني، وتكامل أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، واقتصاد تخطيط الموارد المتكاملة، وأتمتة الشبكات، وتحلية وتوزيع المياه، وغيرها.

ويشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلقت برنامج «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي في عام 2019، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلها لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات.

تعاون

أشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، صممت البرنامج بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي، لإتاحة الفرصة لموظفي الهيئة من المواطنين، للحصول على درجة الماجستير في تخصص مستقبلي وفريد، يدعم جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل، من خلال هذا البرنامج الريادي، الذي يتيح للمنتسبين تعلم موضوعات متطورة، تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وغيرها، على أيدي نخبة من الأساتذة والباحثين بالجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز