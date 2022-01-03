وفد من شرطة دبي يزور مركزي شرطة خليفة والرحبة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع وفد من مركز شرطة الرفاعة بشرطة دبي على أفضل الممارسات المطبقة ضمن مهام مركزي شرطة خليفة والرحبة بمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي. والتقى الوفد العميد سالم عاضة البقمي، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية للشؤون الإدارية والعمليات، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وتعرف الوفد خلال الجولة الميدانية ضمن المقارنات المعيارية، على طبيعة عمل الأقسام والبرامج التقنية المستخدمة وآلية التحفظ على الموقوفين.

وحضر زيارة الوفد العقيد حمد عبد الله العفاري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون مراكز الشرطة بالإنابة، والعقيد محمد عتيق الحساني، مدير مركز شرطة خليفة، والعقيد محمد عبد الله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة، والمقدم سعيد عبد الله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، وعدد من الضباط والعاملين في المراكز.

‎وأشارت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي، رئيس قسم الخدمات المساندة بمركز شرطة الفلاح، إلى أهمية عقد المقارنات المعيارية التي تؤكد حرص القيادتين على تعزيز التعاون المشترك، بما يدعم أهدافهما في كافة مجالات العمل الأمني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز