عبد الله المري يطلع على إنجازات «مرور شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بجهود الإدارة العامة للمرور، في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية الهادفة إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، وذلك من خلال الكوادر البشرية التخصصية المؤهلة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية، وبرامج الذكاء الاصطناعي، في ضبط الحركة المرورية.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة للمرور، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأثنى معالي الفريق المري على إنجازات الإدارة العامة للمرور، والمشاريع والخطط المستقبلية لها، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والكوادر الفنية والبشرية المتخصصة في المجال المروري، لضمان تقديم خدمات راقية، تفوق تطلعات المتعاملين، وتسهم في تعزيز أمن الطريق والسلامة العامة.

واستمع معالي الفريق المري، إلى شرح من إدارة الاستراتيجية في الإدارة العامة للمرور، حول الترابط الاستراتيجي في أهداف الإدارة، التي تسهم في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، لجعل دبي الأكثر أمناً في هذا الجانب.

واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بمعدل الحوادث الجسيمة، ونسبة خفض عدد الوفيات الناجمة عن السرعات الزائدة، والمشاريع المرورية التي تم تطويرها، والحملات التوعوية لتعزيز السلامة المرورية.

أتمتة

واطلع معاليه على نتائج مبادرة «تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط أمن الطريق»، والتي ساهمت في أتمتة عمليات الضبط التقني بنسبة 100 %، ودون أي تدخل بشري، وتقليل البصمة الكربونية إلى 87.5 %، وتحقيق نسبة 100 % في معالجة الشكاوى.

واستمع معاليه إلى شرح حول نتائج مبادرة الحجز الذكي، ومبادرة «التحكم والسيطرة الحدودية ونقاط التمركز الداخلية»، والمخالفات التحذيرية، إلى جانب نتائج مبادرة «استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي»، والتي ساهمت في خفض معدل الوفيات وحوادث الدهس.

مشروع معرفي

استمع معالي الفريق عبد الله خليفة المري إلى شرح حول نتائج «المشروع المعرفي لتدريب حراس الأمن»، والذي استفاد منه 1980 متدرباً، إلى جانب الاطلاع على نتائج «إدارة وتحليل المخاطر»، حول المخاطر المتعلقة بالظروف المناخية التي تؤثر في الطرقات، والأنظمة المرورية المُستخدمة، والحوادث المرورية المتعددة.

كما ناقش مع فريق الإدارة العامة للمرور، نتائج «مؤشرات العمليات الرئيسة»، والتي ساهمت في خفض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

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