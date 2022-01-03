15 فريقاً لإزالة آثار الأمطار بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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واصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لليوم الثالث على التوالي جهودها من أجل إزالة آثار الأمطار وفتح الطرقات لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وذلك في ظل تساقط أمطار الخير على الدولة، وعمل 15 فريقاً للطوارئ توزع على كافة أحياء ومناطق وشوارع الإمارة.

وقال المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة: إن انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة هو نتيجة عمل متواصل وخطة استباقية محكمة تضعها الدائرة في بداية كل موسم مطري للتعامل مع الحالات الطارئة، مما أسهم في التعامل بحرفية وسرعة مع الملاحظات والبلاغات الواردة عبر الخط الساخن على الرقم المجاني 80070، مبيناً أن الكوادر المؤهلة تمكنت من اتخاذ الإجراءات بدقة وسرعة منذ بداية هطول أمطار الخير، حيث تابعت عن كثب تقارير الأرصاد الجوية، وتوزعت الفرق الميدانية في المناطق الحيوية والشوارع الرئيسة لضمان استمرارية الحركة.

وأفاد أنه تم توفير أحدث المعدات ووزعت 65 مضخة متحركة لسحب مياه الأمطار كما وانتشرت الصهاريج والآليات لسحب ونقل المياه المتجمعة. وبيّن المرزوقي: أنّ الدائرة دعت الجميع للتواصل المباشر والإبلاغ عن الحالات الطارئة، كما واستجابت بشكل فوري مع الملاحظات الواردة في ظل الأمطار التي تفاوتت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وأوضح: أن الجهود تبذل لإزالة كافة التجمعات، حيث تعمل الفرق على مدار الساعة لتغطية المناطق، مبيناً أن دائرة البلدية تسعى لتقديم خدمات مثالية للجميع تحت أي ظرف كان، وتعمل للحفاظ على مرونة الطرق وديمومة الحياة الطبيعية في كل وقت.

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