الكاتب العدل بمحاكم دبي يسعد المتعاملين بقنوات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، حرص إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي على تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، من خلال تقديم خدماتها عبر عدة قنوات، كون المتعامل هو محور اهتمام الدائرة، والركيزة الأساسية لخدماتها ومبادراتها التي تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات كافة فئات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً نوعياً بإطار عمل السعادة وجودة الحياة وضمن رؤية دولة الإمارات بأن تكون بين الدول الأكثر سعادة في العالم.

وبين أحمد الحوسني حرص الدائرة على إطلاق قنوات متنوعة لتقديم خدمات الكاتب العدل؛ لتسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية، حيث يمكن للمتعامل الحصول على خدماته في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال اسم مستخدم، كما يمكن الحصول على الخدمة عبر قنوات متنوعة منها: الكاتب العدل الخاص الذي يبلغ عدد فروعه 50 فرعاً ضمن توزيع جغرافي يغطي إمارة دبي كمراكز متخصصة تتنافس في تقديم الخدمة ومكاتب محاماة، ومراكز العضيد التي تعتبر من مراكز الخدمة المعتمدة من قبل محاكم دبي لتقديم الخدمات القضائية المحددة، وفي فروع الكاتب العدل العام في «وافي مول ومرور البرشاء» من الاثنين إلى الخميس من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 7.30 مساءً، والجمعة من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11.30 صباحاً، والبرشاء مول من الاثنين إلى الخميس من الـ 8 صباحاً إلى الـ 3 بعد الظهر، والجمعة من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11:30 صباحاً، وذلك لتعزيز معايير السعادة للوصول إلى أعلى معدلات إسعاد للمتعاملين.

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