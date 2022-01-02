طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع سحب ركامية يصاحبها أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

واوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س،

و في الخليج العربي يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 22:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 20 70 30

دبي 25 20 65 25

الشارقة 25 19 70 30

عجمان 26 20 75 30

أم القيوين 27 20 75 25

رأس الخيمة 27 19 70 30

الفجيرة 23 19 80 30

العين 25 18 65 20

ليوا 27 17 70 25

الرويس 25 16 75 30

السلع 26 17 70 25

دلما 24 17 75 30

طنب الكبرى 26 20 80 35

طنب الصغرى 26 20 80 35

أبو موسى 27 19 80 35

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