محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، وتتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022… والأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم.

و أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها وتلبية تطلعاتنا المستقبلية في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة.

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