توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

المصدر: البيان

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يستمر تأثر الإمارات بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتعمق ويقترب المنخفض العلوي الممتد من الغرب على الدولة ويتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب واستمرار تدفق السحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات ومن المتوقع أن تتحرك المنخفضات باتجاه الشرق يومي الأربعاء والخميس لتخف حدة الحالة.

الأحد:

غائم جزئي إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والجزر الغربية.

الإثنين والثلاثاء:

يكون الطقس غائم على معظم مناطق الدولة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق.

الأربعاء و الخميس:

تقل كميات السحب بوجه عام ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح

معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية.

البحر:

مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

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