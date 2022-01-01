"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار على الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت اليوم أغلب مناطق الدولة سقوط أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مصحوبة برياح نشطة أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وذلك نتيجة لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مصحوبا بامتداد منخفض جوي من الغرب في طبقات الجو العليا.

واستمر الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تخلله السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، واستمرت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع وجود السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته أثناء هطول الأمطار ونشاط الرياح، ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية على بعض المناطق مع وجود السحب والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا إلى تجنب أماكن تجمع المياه وجريان الأودية وعدم التعرض للبرق بشكل مباشر.

وسقطت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على شارع الشيخ زايد في دبي وأمطار غزيرة مع برد على العجبان والسمحة وكيزاد والرحبة وسيح السديرة في أبو ظبي، كما شهدت منطقة السمحة في أبو ظبي سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وكذلك في اكسبو دبي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد "الأحد" غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الاثنين المقبل يستمر الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار تكون السحب الركامية المصاحبة لسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتستمر الأجواء الغائمة والممطرة غلى يوم الثلاثاء المقبل حيث يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.

ومن المتوقع أن تنتهي الحالة الجوية يوم الأربعاء المقبل ليكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة بواقع 30 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصرا، فيما سجلت أدنى درجة بواقع 7.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:30 صباحا.

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