عبدالله المري: «إدارة مكافحة المخدرات» طورت أساليبها وعززت إمكانياتها لحماية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعت تطوير أساليبها وتعزيز إمكانياتها للإطاحة بتجار المخدرات، وتوجيه ضربات موجعة لهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنها تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامها بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على إنجازات وإحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جناح الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري، على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة خلال العام الماضي، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.

وأظهرت الإحصائيات: أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 45.5% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، وما نسبته 75.7% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.

76 معلومة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من تمرير 76 معلومة مهمة لـ 23 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط، ما أسهم في ضبط 19 متهماً دولياً، في حين استطاعت الإدارة حجب وإغلاق 75 حساباً على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية.

البرامج التوعوية

واطلع معاليه على نتائج البرامج التوعوية في مركز حماية الدولي، التي استفاد منها 3 ملايين و112 ألفاً و363 مستفيداً من 50 جنسية مختلفة، شاركوا في 124 فعالية، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 53 شخصاً.

حملة الرسائل المجهولة

واطلع معاليه على نتائج حملة «الرسائل المجهولة» التي أطلقها مركز حماية الدولي بالتعاون مع العديد من الشركاء مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي والمصرف المركزي، ومزودي خدمات الهاتف المتحرك اتصالات ودو، والتي استمرت من 15 يوليو إلى 1 نوفمبر من العام 2021، إذ استفاد من الحملة أكثر من 190 مليون شخص مع التكرار، وحققت الحملة أهدافها، إذ شهد مركز الاتصال 901 زيادة بنسبة 32% في عدد الاستفسارات، بينما شهدت المكالمات والبلاغات على منصة الجرائم الالكترونية زيادة بنسبة 150%، ووجه معاليه باستمرار الحملة سنوياً وتطويرها في العام القادم لتصل لشريحة أكبر من المستفيدين.

تكريم الخمسين

وفي ختام برنامج التفتيش، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، نخبة من الموظفين المتميزين من مرتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، الهادفة إلى إيجاد نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً للمجتهدين الذين يسعون بكل جد وإبداع لدعم منظومة الأمن والأمان في الإمارة.

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