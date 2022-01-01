موظفون في حكومة دبي: رسالة حمدان بن محمد تضعنا أمام مستوى جديد من التحدي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد ورامي عايش

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أكد موظفون في حكومة دبي أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي وجهها سموه لفريق عمل حكومة دبي، بمناسبة العام الجديد تضعهم أمام مستوى جديد من التحدي، للاستمرار في ريادة دبي عالمياً، وبينوا أن رسالة سموه تحمل دلالات سامية تؤكد اهتمام حكومة دبي، بجميع موظفيها وحرصها على تقديرهم وتشجيعهم، خاصة أنها تأتي في أول يوم من أيام العام الجديد، الذي نأمل فيه أن تتضافر المجهودات، وتتحقق الإنجازات والطموحات التي تتطلع لها حكومتنا الرشيدة.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: عودتنا قيادتنا الرشيدة في بداية كل عام على مثل هذه الرسائل، التي تحمل في طياتها أولاً الشكر والتقدير لكل موظفي حكومة دبي على الإنجازات التي تحققت، والثانية هي شحن الطاقات وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من المجهودات، وإبداع الأفكار البناءة للتقدم كل في مجال عمله وتخصصه، لكي نحافظ على المكتسبات التي تم إنجازها، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تتطلع لها قيادتنا الرشيدة كي تبقى دبي دائماً في الصدارة.

وأضاف: نحن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نعتبر رسالة سموه تكليفاً لنا، لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأفضل والأكثر سعادة في العالم.

ومن جانبه قال مشعل جلفار موظف في إسعاف دبي: الرسالة التي بعثها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صبيحة أول أيام العام الجديد أثلجت صدرونا، لأنها تعتبر بمثابة رسالة شكر وتقدير لكل موظف في حكومة دبي على ما تحقق العام الماضي رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، وتكليفاً بنفس الوقت لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، وللحفاظ على المكانة التي باتت تحتلها إمارة دبي إقليمياً وعالمياً.

وشدد مشعل جلفار على ضرورة مضاعفة المجهودات، والعمل على تذليل كافة العقبات، التي قد تقف حائلاً دون تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، التي غرستها فينا قيادتنا الرشيدة للحفاظ على المكانة العالمية لدبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وإلى ذلك قال الدكتور عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في مؤسسة إسعاف دبي: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على هذه الرسالة الحماسية، التي نقلها لنا مطلع العام الجديد، وهي دون أدنى شك نموذج على حرص سموه على التواصل الإيجابي مع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتخصصاتهم وتقديراً لهم على الإنجازات، التي حققوها خلال العام الماضي رغم التحديات، وتحفيزهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات ومواصلة تحقيق الإنجازات، التي تتطلع لها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: إن رسالة سموه التي فاجأنا بها مع بزوغ فجر عام 2022 تحمل في طياتها التفاؤل والأمل بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت، والتي كانت ترجمة حقيقية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم السديدة، ورعايتهما الكريمة، التي حفزت وشجعت الموظفين على التفاني في العمل والإبداع والابتكار.

ومن جانبه قال أحمد لوتاه الموظف في هيئة تنمية المجتمع: ‏نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته العالية بموظفي الحكومة المحلية وتقدير سموه للإنجازات، التي تحققت خلال السنوات الماضية عبر مسارات وظيفية متعددة، جعلت من العمل الحكومي مثالاً يحتذى به عالمياً لجهة الجودة وسرعة الأداء والخدمات الرقمية التي تقدمها على نطاق واسع.

‏وأضاف: نعد سموه بأن نعمل جاهدين على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتحقيق أهداف الحكومة وخططها لكي نحافظ على الإنجازات والمكانة التي وصلت إليها؛ وأن نعمل على الوصول إلى أبعد من ذلك؛ فدائماً نحن نعشق التحدي، كما تعلمنا من قيادتنا، ونسعى إلى المركز الأول، الذي يناسب تطلعات الحكومة وقيادتنا الرشيدة.

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