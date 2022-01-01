تواصل هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني في عجمان

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل هطول الأمطار الغزيرة في عجمان لليوم الثاني على التوالي ما أدى إلى تأثر بعض المناطق السكنية في كل من النعيمية والراشدية والبستان والكرامة بتجمعات مياه الأمطار في الميادين العامة ومواقف المركبات بين البنايات السكنية الأمر الذي جعل من الصعوبة على قاطني البنايات السكنية تحريك المركبات بسبب كثافة مياه الأمطار، وقامت البلدية بتشغيل 65 مضخة لسحب مياه الأمطار وعمل 15 فريقاً في تقليل آثار الأمطار على حياة الناس.

وتفقد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان سير العمل لسحب تجمعات مياه الأمطار في الإمارة في ظل الحالة الجوية الراهنة واستمرار أمطار الخير، بهدف تقليل تأثير تجمع المياه على حياة الأهالي والمقيمين.

وثمن مدير عام دائرة البلدية والتخطيط جهود فرق الطوارئ والتي عملت بشكل متواصل وعلى مدار الساعة منذ بداية سقوط الأمطار وتعاملت مع كافة البلاغات والملاحظات الواردة وتجاوبت بشكل سريع مع الحالات الطارئة، موزعةً كوادرها العاملة على كافة مناطق وأحياء إمارة عجمان.

وذكر أن إدارة الطرق والبنية التحتية تعاملت مع كافة الملاحظات الواردة عبر الخط الساخن على الرقم المجاني 80070، موضحاً أن الدائرة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الحالة الراهنة حيث تتابع عن كثف الأرصاد الجوية

واشار إلى أن الدائرة أعدت خطة استباقية للتعامل مع الموسم المطري إذ شكلت 15 فرقة عمل للحالات الطارئة لمراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة كما ووزعت 65 مضخة متحركة لسحب مياه الأمطار، وعدد 30 صهريج مياه لضمان مرونة الحركة المرورية واستمرارها واستئناف الحياة الطبيعية.

ولفت الى أن جميع فرق الطوارئ زُودت باللباس اللازم ومعدات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق ومجابهة الأضرار الناتجة عن تجمعات الأمطار.

ودعا الجميع للمبادرة في الابلاغ عن الحالات الطارئة والتواصل مع القنوات المتعددة والرقم الساخن والذي يتلقى جميع البلاغات على مدار الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز