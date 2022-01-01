المهرة أول مواليد 2022 في مستشفى الكورنيش

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مستشفى الكورنيش إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مولودة أنثى في الساعات الأولى من العام الجديد 2022، هي المهرة محمد المنصوري، إماراتية، وأبصرت النور عند الـ2.13، وبحمد الله تتمتع الطفلة ووالدتها بصحة جيدة، وتحظى بعناية فائقة ورعاية متميزة من الفريق الطبي والفني العامل في المستشفى.

وودعت مستشفى الكورنيش العام 2021 بمولودين، الأولى أنثى، إماراتية اسمها شوق طارق عبدالله عوض كرامة بن خميس، وتتمتع ووالدتها بصحة جيدة، وأبصرت النور قبل نهاية العام بساعتين ونصف تقريباً.

وأما الطفل الثاني الذي ودعت به مستشفى الكورنيش في أبوظبي العام 2021، فهو سيف عمر الحسيني، إماراتي، وهو ووالدته بصحة وعافية، وأبصر النور قبل نهاية العام 2021 بنحو ساعة ونصف الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز