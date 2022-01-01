95 دورية أمنت احتفالات رأس الخيمة في رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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مرت احتفالات ليلة رأس السنة 2022 في إمارة رأس الخيمة بسلام من دون تسجيل أية حوادث بليغة، عدا بعض الحوادث المرورية البسيطة التي تم احتواؤها سريعاً من قبل الفرق المختصة، حيث شهد الاحتفالية آلاف الأشخاص في جزيرة المرجان برأس الخيمة وفي بعض المناطق السياحية المختلفة. ونشرت شرطة رأس الخيمة ما يقارب 95 دورية مرورية ومدنية، ودراجات مرورية ومركبات الإسعاف والتدخل السريع كما تم نشر الدوريات السياحية وبفضل تعاون الجمهور وأفراد المجتمع مرت الاحتفالية بكل سهولة.

وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة: إن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات ليلة رأس السنة أسهمت بشكل كبير في تقليص السلبيات، وتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم خدمات أمنية بجودة وإتقان لأفراد الجمهور، خاصة وأن الاحتفالات تأتي وسط وباء كورونا المستجد.

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر لكل فرق العمل الشرطية والأمنية وكل رجال القطاع الأمني الذين تواجدوا على مدار اليوم لتأمين الاحتفالات والتدقيق على جميع اشتراطات السلامة والصحة والإجراءات الوقائية بين الجمهور الكريم لينعم الجميع بالصحة والسلامة، وتمنى للجميع عاماً سعيداً وسنة حافلة بالخير والأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة قد تفقد الاستعدادات النهائية لتنظيم الإجراءات الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية برأس الخيمة، خلال الساعات الأخيرة قبل موعد انطلاق فعاليات الاحتفالات ببدء العام الجديد 2022، وذلك بحضور كبار ضباط القيادة وجميع المعنيين بتأمين الاحتفالات.

حيث اطلع على كافة الاستعدادات والتجهيزات الأمنية لمراقبة موقع الاحتفالات، مستمعاً إلى شرحٍ تفصيلي قدمه العميد عبدالله منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في الإمارة، حول الموقف العام بالتنظيم الأمني، بما يضمن تحقيق الجاهزية والاستعداد والاستجابة وتعزيز الأمن والأمان في موقع الاحتفالات برأس الخيمة، وأماكن توزيع الدوريات المرورية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في كافة الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفالات، والنقاط الأمنية، والمستشفيات الميدانية، فضلاً عن الجاهزية والاستعداد للشركاء والدفاع المدني.

وتلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة 2001 بلاغ لعدد من المواضيع البسيطة والاستفسارات المتفرقة حول احتفالات الإمارة. وتركزت جهود الشرطة والقطاع الأمني والدوريات على تنظيم حركة السير، وضمان انسيابية المرور، وحفظ الأمن، والتقليل من الظواهر والسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى مضايقة الجمهور ومستخدمي الطريق في مختلف المواقع والمرافق العامة بالتعاون مع الإدارات الشرطية ذات الصلة.

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