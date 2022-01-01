1.6 مليون راكـب استخدمـوا وسائـل النقل برأس السنة في دبي

المصدر: البيان

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بلغ عدد الركاب، الذين استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة التابعة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية، الركاب مليوناً و631 ألفاً و861 راكباً.\

وقد بلغ عدد مستخدمي مترو دبي 640 ألفاً و175 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي ترام دبي 34 ألفاً و672 راكباً، ونقلت حافلات المواصلات العامة 331 ألفاً و837 راكباً.

كما استخدم 50 ألفاً و398 راكباً وسائل النقل البحري المختلفة، وبلغ عدد مستخدمي مركبات الحجز الإلكتروني 96 ألفاً و937 راكباً، فيما نقلت مركبات الأجرة 476 ألفاً و831 راكباً، وبلغ عدد مستخدمين التنقل المشترك ألفاً و11 راكباً.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بشكل متواصل على تقديم خدمات عالية المستوى في الخدمات المتعلقة بمستخدمي وسائل المواصلات العامة والتي تسهل حركة ملايين المستخدمين والركاب طيلة أيام السنة وفي أيام المناسبات والاحتفالات للتنقل بسهولة وأمان عبر المترو والترام أو بواسطة التاكسي والحافلات العامة أو وسائل النقل البحري، كما تسعى الهيئة دائماً لإسعاد سكّان وزوّار إمارة دبي من خلال تسهيل حجز وطلب وسيلة النقل المناسبة، من خلال التطبيقات الذكية.

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