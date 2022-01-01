"رياح الشمال" تسيطر على أجواء الإمارات خلال شهر يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتميز شهر يناير بانخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحبا معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الشهر أن تتأثر المنطقة كذلك بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطا للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وتشير الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية الى أن متوسط درجة الحرارة خلال يناير يتراوح ما بين 16.4 و20.0 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و21.3 و25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و15.0 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة خلال شهر يناير بواقع 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و الفوعه سنة 1983، فيما سجلت أقل درجة على ركنه سنة 2021 والتي بلغت -2 درجة مئوية تحت الصفر، وبلغ متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة.

وأعلى سرعة رياح 99.7 (كم/ س) على الغويفات سنة 2003 وبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63 %.

وبحسب المركز الوطني تم تسجيل أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

كما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

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